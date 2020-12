In Pirmasens fällt die Entscheidung über den Verkauf der Müllverbrennungsanlage. Dazu treffen sich die Vertreter der Städte und Kreise, die im Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz – kurz ZAS – zusammengeschlossenen sind. Die Entscheidung ist vorgegeben: Fünf der sechs pfälzischen ZAS-Kommunen haben sich bereits im Vorfeld für einen Verkauf der Anlage an den bisherigen Betreiber „Energy from Waste“ – EEW - entschieden. Nur die Stadt Pirmasens wollte die Anlage in öffentlich-privater Partnerschaft weiterbetreiben. EEW hat das mit Abstand beste Kaufangebot – nämlich 49 Millionen Euro – abgegeben. Nach Angaben des Zweckverbandes hat auch das Kartellamt keine Bedenken gegen den Verkauf an den internationalen Konzern. Damit kann EEW die Müllverbrennungsanlage zum 1. Januar 2024 übernehmen.