Pirmasens verbrennt Müll aus Flutgebieten

Im Müllheizkraftwerk Pirmasens wird seit einem Monat verstärkt Müll aus den Flutgebieten im Ahrtal verbrannt. Ein Sprecher sagte, pro Woche würden etwa 300 Tonnen Müll geliefert.

Die Flut vom 14. Juli hat im Ahrtal und der Eifel eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Seit fünf Wochen sind die Menschen im Norden von Rheinland-Pfalz dabei, aufzuräumen. Nach Angaben der Abfallwerke im Kreis Ahrweiler wurden bisher knapp 200.000 Tonnen Müll aus den betroffenen Gebieten abtransportiert. Unter anderem auch ins Müllheizkraftwerk Pirmasens.

Das Müllheizkraftwerk in Pirmasens verbrennt zur Zeit vor allem Müll aus den Flutgebieten im Norden von Rheinland-Pfalz. EEW Energy from Waste GmbH

Der Vertriebschef des Kraftwerks teilte mit, man verbrenne seit Mitte Juli hauptsächlich Müll aus den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz. Und das, obwohl das Müllheizkraftwerk Pirmasens schon vor der Katastrophe eigentlich ausgelastet war.

Nach Angaben des ersten Beigeordneten des Kreises Ahrweiler, Horst Gies (CDU), ist die Menge an Müll unvorstellbar groß. Der Kreis rechnet schon jetzt mit Kosten von rund 70 Millionen Euro. Bei dem Müll handelt es sich laut Gies vor allem um Sperrmüll vermischt mit Bauschutt, Schlamm und Erde, aber auch um alte Elektrogeräte und Lebensmittelabfälle. Der Abfall werde auf Zwischenlagern wie in Niederzissen gesammelt und dann zu Deponien in ganz Deutschland gebracht, unter anderem auch nach Pirmasens.