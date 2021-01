per Mail teilen

Im Kreis Kaiserslautern sind zu Beginn des neuen Jahres die Müllgebühren gestiegen. Grund dafür sind nach Angaben eines Sprechers unter anderem niedrigere Wertstoffpreise und höhere Kosten für die Abfallentsorgung. Ein Vier-Personen-Haushalt mit einer 90-Liter-Tonne, die alle zwei Wochen geleert wird, zahlt pro Jahr künftig knapp 30 Euro mehr als bislang. Außerdem müssen Bürger ab sofort 65 Euro zahlen, sollten sie ihre Mülltonne so stark beschädigen, dass sie ausgetauscht werden muss. Nach Angaben des Kreises Kaiserslautern sind die Betriebskosten der Abfallentsorgung um etwa 30 Prozent gestiegen. Außerdem würden vor allem Bioabfälle unerlaubt in den Restmüll geworfen. Dadurch stiegen die Entsorgungskosten zusätzlich. In den anderen Kreisen und Städten der Westpfalz sind die Müllgebühren auf dem Stand des Vorjahres geblieben.