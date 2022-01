Mülltonne abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen, die in der Nacht gesehen haben, wie eine Mülltonne in Brand geraten ist. Wie die Beamten mitteilen, wurden die Einsatzkräfte gegen 2 Uhr in ein Wohngebiet in der Straße „Auf der Pirsch“ gerufen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Mülltonne brannte aber komplett ab. Die Polizei stellte fest, dass sie nicht zu dem Haus gehörte, vor dem sie brannte. Offenbar hat sie dort jemand abgestellt und angezündet. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sollen sich bei der Polizei in Kaiserslautern melden.