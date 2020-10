In Kaiserslautern verschieben sich aufgrund der Warnstreiks im Öffentlichen Dienst verschiedene Müllabfuhrtermine. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll die Entsorgung von Sperrmüll und Elektro-Altgeräten am Donnerstag nachgeholt werden. Auch die Leerung von Bio- und Papiermülltonnen sei davon betroffen. Die Stadtbildpflege könne jedoch nicht garantieren, dass alle Touren am Donnerstag nachgefahren werden. In Kaiserslautern haben heute unter anderem rund 350 Beschäftigte aus der Stadtverwaltung, dem Gesundheitswesen und der Sparkassen für höhere Löhne demonstriert.