Ein Motorradfahrer ist in Zweibrücken in einen Straßengraben gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er kam nach Angaben der Polizei mit einem gebrochenen Bein und einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus. Demnach war der Fahrer am Sonntag auf der Landesstraße 469

in einer Biker-Gruppe unterwegs, als er aus Unachtsamkeit von der Spur abkam. Er geriet mit dem Vorderrad nach rechts auf einen laubbedeckten Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dann sei der Mann in den Graben gestürzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5.000 Euro.