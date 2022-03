Ein Motorradfahrer ist am Nachmittag bei einem Unfall in Pirmasens ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben hat der Mann in der Nähe der Messehalle in einer Kurve die Kontrolle über das Motorrad verloren und ist gegen einen Laternenmast gestürzt. Dabei hat er sich schwere Verletzungen zugezogen. Im Krankenhaus ist er dann daran gestorben. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.