Ein Motorradfahrer ist am Samstag auf der Bundesstraße zwischen Leimen und Johanniskreuz gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Er war nach Angaben der Polizei wohl zu schnell unterwegs, verlor in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Straße ab.

Der schwerverletzte Motorradfahrer musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.