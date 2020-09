per Mail teilen

Bei einem Unfall am Samstagabend auf einer Landesstraße bei Eppenbrunn in der Südwestpfalz ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Autofahrer vermutlich von der tiefstehenden Sonne geblendet und geriet in den Gegenverkehr. Dabei krachte er mit dem Motorradfahrer aus Frankreich zusammen. Dessen Zustand ist laut Polizei kritisch, aber stabil. Der Autofahrer, seine Frau und ein Kind erlitten einen Schock.