per Mail teilen

Sonnenschein, nicht zu warm, nicht zu kalt! Perfekte Voraussetzungen, um das Motorrad aus dem Winterschlaf zu erwecken. Doch vor allem während der Corona-Pandemie müssen Motorradfahrer in der Westpfalz auf einige Dinge ganz besonders achten.

Genügend Abstand zu anderen Menschen, kein körperlicher Kontakt, Helm oder Halstuch zum Schutz - Die Polizei in Kaiserslautern sagt: "Motorradfahren geht auch während der Corona-Pandemie". Hier kommen einige Tipps für ein coronakonformes Biker-Osterwochenende:

1. Corona hin oder her: Das Motorrad muss unbedingt richtig "ausgewintert" werden! An der Maschine stehen unter Umständen einige Arbeiten an, weil sie schon länger nicht bewegt wurde. Überprüft werden sollten: Bremsen, Reifendruck- und Profil, Batterie, Betriebsflüssigkeiten, Kette und Beleuchtung.

2. "Benzin-Gespräche" in großen Gruppen sind tabu. Das gilt auch auf Rastplätzen. Vergangenes Wochenende haben sich beispielsweise viele Motorradfahrer auf dem Parkplatz in Johanniskreuz getroffen. Einige hielten die Mindestabstände nicht ein. Das ist verboten! Die Polizei empfiehlt: Wenn fünf Personen auf einem Parkplatz stehen, sollte man weiterfahren und sich eine andere Stelle zum Anhalten suchen.

Über das Osterwochenende zieht es viele Motorradfahrer in der Westpfalz auf die Straße. Während der Corona-Pandemie gibt es einiges zu beachten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Felix Kästle

3. Beliebte Parkplätze, wie zum Beispiel in Johanniskreuz, werden am Osterwochenende zwar vorerst nicht gesperrt, es können jedoch auch kurzfristige Sperrungen beantragt werden. Außerdem ist das Elmsteiner Tal für Motorradfahrer gesperrt.

4. Das Polizeipräsidium Westpfalz hat eine verstärkte Präsenz am Osterwochenende angekündigt, um zu kontrollieren, ob sich die Bevölkerung an die Vorschriften hält. Das gelte auch für Motorradfahrer.

5. Wie immer gilt: Vorsichtig und nur mit der richtigen Schutzausrüstung fahren. Auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen und vorausschauend fahren.