Morschheim im Donnersbergkreis wählt und feiert Fasching

Fastnachtsumzug und Wahlen an einem Tag – das gibt es an diesem Sonntag in Morschheim im Donnersbergkreis. In der Ortsgemeinde wird parallel zum Umzug auch über den Bundestag und Landrat abgestimmt.

Morschheim im Donnersbergkreis ist bekannt für seine Liebe zur Fastnacht. Und deshalb hat die Ortsgemeinde Prioritäten gesetzt und zieht den Fastnachtsumzug durch. "Der Termin mit der Wahl kam relativ spät. Der kam zu einem Zeitpunkt, als das Verlegen nicht mehr möglich war", erinnert Bürgermeister Timo Wahl (parteilos).

Morschheim bringt Fastnacht und Wahlen unter einen Hut

Und so musste die rund 800-Seelen-Gemeinde in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden umplanen. Gewöhnlich wird in der Mauritiushalle gewählt. Weil die aber durch die Feier im Anschluss belegt ist, muss an einem andern Ort gewählt werden. Deshalb wird am Sonntag im Feuerwehrhaus gewählt.

Bei der Morschheimer Feuerwehr im Donnersbergkreis wird in diesem Jahr gewählt. SWR

Das trifft sich auch gut, denn die Feuerwehr muss an diesem Tag den Umzug absichern. So können in der Fahrzeughalle die Urnen für die Wahl am Wochenende aufgebaut werden. Und für die Wähler in Morschheim bietet das noch einen Vorteil. Die Umzugsstrecke verläuft auch noch am Feuerwehrhaus vorbei. Somit ist der Sprung vom Zug ins Wahllokal sogar möglich.

Wahlen in Morschheim im Zeichen der Fastnacht

Und das öffnet die Tür für bunte Kostüme in den Wahllokalen. Die Morschheimer sind auch nicht abgeneigt, im Kostüm wählen zu gehen. Bürgermeister Tim Wahl erinnert aber daran, dass vermummtes Wählen nicht erlaubt ist: "Wenn die Wähler eine Gesichtsmaske auf haben, bitten wir sie schon, diese abzuziehen. Wir müssen schon wissen, wer vor uns steht."

Eine Herausforderung könnte der Alkohol werden. Denn der Wahlvorstand vor Ort muss entscheiden, ob ein Betrunkener in der Lage ist, zu wählen. "Wir sind keine Ärzte oder Psychologen. Das ist unter Umständen gar nicht so einfach. Wobei ich mir aber nicht vorstellen kann, dass unsere Bürger betrunken ins Wahlbüro stürmen", meint Timo Wahl.

Sperrungen ab 13 Uhr für den Fastnachtsumzug in Morschheim

Derweil laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, bestätigt Guido Gundlach vom Monschheimer Carneval Club (MCC). Für die Wahl ist die Umzugsstrecke angepasst worden. "Die Zufahrt muss gewährt sein, dass man Wählen kann. Deshalb mussten wir die Zugstrecke so bewegen, dass keiner gestört wird", sagt Guido Gundlach vom MCC.

Ab 13 Uhr sind deshalb alle Zufahrten in Morschheim gesperrt. Der eigentliche Fastnachtsumzug zieht dann ab 14:11 Uhr durch die Straßen. Im Anschluss gehen die Feierlichkeiten in der Mauritiushalle weiter.