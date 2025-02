Mordfall von Diana Bodi wieder Thema im Fernsehen

Seit über vier Jahren sucht die Polizei in Kaiserslautern nach dem Mörder von Diana Bodi - bislang ohne Erfolg. Jetzt war der Fall nochmal Thema im ARD-Magazin Brisant.

Am Sonntag um 17 Uhr lief der Fall Diana Bodi erneut in der ARD. Ziel war es wieder, weitere Hinweise zur Tat und zum Täter zu bekommen. Die Leiche von Diana Bodi war im Dezember 2020 in der Kaiserslauterer Innenstadt gefunden worden. Fest steht, dass sie getötet wurde. Obwohl gefilmt wurde, wie ein Unbekannter die Leiche an einem Parkhaus vorbei in einem Einkaufswagen transportiert hat, fehlt vom Täter weiterhin jede Spur.

Bisher keine neuen Hinweise eingegangen

Bei der Polizei Kaiserslautern sind bisher - auch nach dem weiteren Zeugenaufruf im Fernsehen - keine neuen Hinweise zum Mordfall Diana Bodi eingegangen.