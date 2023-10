Moore im Westen der Pfalz trocknen aus

Für einige Insekten, Amphibien und Pflanzen sind Moore ein wichtiger Lebensraum. Sollten Moore austrocknen, wären Tiere und Pflanzen in Gefahr. Das droht nun im Pfälzerwald.

"Als ich das erste Mal hier war und die ganzen Pflanzen und Tiere gesehen habe, da dachte ich nur, so muss das Paradies aussehen", erzählt Jürgen Ott. Der Biologe aus Trippstadt kann sich noch gut daran erinnern, als er vor vielen Jahrzehnten noch als Nachwuchsforscher an das Moor am Jagdhausweiher im Kreis Kaiserslautern kam.

Biologe Jürgen Ott untersucht die Pflanzen im Moor am Jagdhausweiher bei Trippstadt im Kreis Kaiserslautern. SWR

Früher war hier alles unter Wasser. Neben seltenen Pflanzen wie der Moosbeere, dem straußblütigen Gilbweiderich oder dem rundblättigen Sonnentau, waren hier zum Beispiel auch Libellen oder Frösche zuhause.

Moor am Jagdhausweiher bei Trippstadt ausgetrocknet

Davon ist heute aber nichts mehr zu sehen. Jetzt sieht alles ganz anders aus. Vom einstigen Moor am Jagdhausweiher ist wenig übriggeblieben. Das Moor gleicht heute eher einer afrikanischen Savanne. Der Boden ist völlig ausgetrocknet, rissig, staubig. Von Wasser keine Spur.

Der Torfboden im Moor am Jagdhausweiher bei Trippstadt ist ausgetrocknet. SWR

Hier wachsen inzwischen nur noch Büsche und Gräser, die wenig Wasser brauchen – und dieser Anblick bricht Ott fast das Herz: "Man ist frustriert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich macht mich das auch sehr traurig", sagt Ott.

Biologe Jürgen Ott ist sich sicher, auch Klimawandel lässt Moore verschwinden

Die Trockenheit in den Mooren hat laut Ott viele Gründe, unter anderem den Klimawandel. "Die Temperatur ist in der Westpfalz in den vergangenen 20 bis 30 Jahren im Durchschnitt um einen Grad gestiegen", sagt Ott. Außerdem habe es in der Region wegen des Klimawandels nicht mehr so regelmäßig geregnet, wie es noch vor vielen Jahren der Fall gewesen sei. Die Menge an Regen sei aber insgesamt gleichgeblieben.

Schlecht fürs Klima: Trockene Moore setzen Kohlenstoffdioxid frei

"Wenn in Mooren Wasser fehlt, kommt das Torfmoos im Boden leichter mit Sauerstoff in Berührung, wodurch sich das Torfmoos zu zersetzen beginnt", erklärt Ott. Das sich auflösende Moos setze dann in die Atmosphäre Kohlenstoffdioxid frei.

Was ist eigentlich Torf? Torf sind alte Reste von Pflanzen, die über hunderte Jahre im Moor zu einer Torfschicht zusammengepresst wurden. Das Wasser im Moor verhinderte, dass Sauerstoff an die Pflanzenreste gelang, sodass sie sich nicht zersetzen konnten.

Auch einige Moore im Einsiedlerbruch bei Kaiserslautern zerstört

Ein ähnliches Bild zeigt sich nicht weit weg vom Jagdhausweiher. Etwa eine halbe Stunde entfernt, bei einem Moor im Einsiedlerbruch bei Kaiserslautern. Zwar ist der Boden nicht so trocken, aber das Moor bildet sich wegen des Wassermangels zurück.

Holger Hauptlorenz untersucht mit einem speziellen Werkzeug den Torf in einem Moor im Einsiedlerbruch bei Kaiserslautern. SWR

"Viele Moore im Einsiedlerbruch sind zerstört oder angeschlagen", sagt Holger Hauptlorenz von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Es würde sich wegen des Wassermangels kein neuer Torf mehr im Moor bilden. Es bliebe oft nur alter Torf im Moor übrig, der inzwischen ganz schwarz geworden sei.

Forstwirtschaft für trockene Moore mitverantwortlich

Auch hier hinterlässt der Klimawandel seine Spuren, doch hier wurde das Moor zusätzlich vom Menschen genutzt. "Vor rund 250 Jahren haben die Bauern aus den umliegenden Dörfern begonnen, das Moor zu kultivieren", erklärt Bodo Mahl vom Forstamt Kaiserslautern.

Bodo Mahl vom Forstamt Kaiserslautern beschäftigt sich mit ausgetrockneten Mooren im Einsiedlerbruch bei Kaiserslautern. SWR

Die Bauern hatten Gräben in den Mooren gezogen, damit das Wasser abläuft. Auf dem trockenen Boden konnten sie dann Bäume wie Fichten pflanzen, die später gefällt und als Brennholz verwendet wurden. Im Moor würden die Fichten nämlich nicht überleben, da es für sie dort einfach zu feucht ist. "Später haben sie noch den Torf im Moor abgebaut, um es als Brennmaterial zu nutzen", ergänzt Mahl.

Forstamt Kaiserslautern renaturiert wieder Moore

Damit ist seit vielen Jahren Schluss. Bodo Mahl und seine Kollegen vom Forstamt Kaiserslautern haben begonnen einige Moore in der Region wieder zu renaturieren, mit Erfolg. "Wir haben die Entwässerungsgräben verschlossen und mit dem Verschluss der Entwässerungsgräben hat sich die Wassersituation hier grundlegend verändert", so Mahl. Bis die Moore in der Westpfalz aber wieder wie früher aussehen, wird es noch lange dauern. Moore brauchen nämlich oft Jahrhunderte, bis sie sich fertig gebildet haben.