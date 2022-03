Geldautomat in Mölschbach gesprengt oder aufgebrochen?

In der Nacht zu Dienstag haben erneut Unbekannte den Geldautomaten in Mölschbach aufgebrochen. Möglicherweise wurde er aber auch gesprengt. Die Polizei Kaiserslautern ermittelt.

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte den Geldautomaten in Kaiserslautern-Mölschbach aufgebrochen oder gesprengt. Die Polizei spricht von brachialer Gewalt der Täter. SWR

Gegen 5:30 Uhr am Dienstagmorgen war einem Zeugen der kaputte Geldautomat in der Douzystraße im Kaiserslauterer Stadtteil Mölschbach aufgefallen. Er alarmierte sofort die Polizei. Die ermittelt jetzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Geldautomat nach ersten Erkenntnissen mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Aber auch eine Sprengung könne nicht ausgeschlossen werden.

Auch in Kita eingebrochen, Hintergründe noch unklar

Wer den Geldautomaten in Mölschbach geknackt hat, wissen die Ermittler noch nicht. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Unklar ist auch noch, wann genau der Automat aufgebrochen oder gesprengt wurde. Wie hoch der Schaden ist und ob die Täter an Geld kamen, weiß man auch noch nicht.

Im Gebäude, in dem sich der Geldautomat in Mölschbach befindet, sind auch die Stadtteilverwaltung und eine Kita untergebracht. Nach Angaben der Polizei waren die unbekannten Täter in diese Räume ebenfalls eingedrungen. Ob dort etwas mitgenommen wurde, sei noch nicht klar. Die Kita bleibe am Dienstag geschlossen.

Die Polizei ermittelt, nachdem Unbekannte den Geldautomaten in Mölschbach geknackt haben. Das Gebäude ist mit einen Absperrband abegsperrt. SWR

Polizei bittet um Hinweise

Nachdem der Geldautomat in Mölschbach geknackt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Wem sind in der Nacht von Montag auf Dienstag Personen oder Fahrzeuge im Kaiserslauterer Stadtteil Mölschbach - besonders im Bereich Douzystraße - aufgefallen?

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern oder Fluchtfahrzeugen geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern melden - unter dieser Nummer: 0631 369 2620. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.

Geldautomat in Mölschbach immer wieder Ziel von Dieben

Mölschbach liegt mitten im Pfälzerwald, gut 15 Autominuten von Kaiserslautern entfernt. Der Geldautomat in dem kleinen Ort war in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Dieben. Im Jahr 2018 hatten Unbekannte den Geldautomaten gesprengt, 2019 hatten Diebe versucht den Automaten mit einem elektrischen Winkelschleifer zu öffnen und an das Geld zu kommen.