Stadt und Kreis Kaiserslautern haben ihren Standort für das geplante Impfzentrum gefunden: Es wird in einer Fabrikhalle der Firma Opel eingerichtet.

Darauf haben sich Stadt und Kreis Kaiserslautern und die Firma Opel geeinigt. Vorangegangen war die Suche der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFK) nach einem geeigneten Standort.

Diesen glauben die Verantwortlichen jetzt gefunden zu haben. Das Impfzentrum muss verschiedene Kriterien erfüllen: Zum Beispiel muss es verkehrstechnisch gut zu erreichen sein - auch mit dem ÖPNV.

1.000 Impfungen pro Tag

Außerdem muss genügend Platz vorhanden sein: In dem Zentrum sollen täglich bis zu 1.000 Menschen geimpft werden. Dazu braucht es Wartebereiche, Behandlungs- und Sanitärräume. Und genügend Platz für die Lagerung des Impfstoffes.

Das alles sei in der Fabrikhalle von Opel gegeben, sagten der Landrat des Kreises Kaiserslautern, Ralf Leßmeister (CDU), und der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern, Klaus Weichel (SPD). "Wir können einen logistisch optimalen Standort für die Stadt- und Kreisbewohner bieten und unsere Kräfte bündeln, um uns gegenseitig zu ergänzen", hieß es von beiden.

Bis 15. Dezember soll Impfzentrum in Kaiserslautern einsatzbereit sein

Der Opel-Vorstandschef Michael Lohscheller hatte den Standort ins Gespräch gebracht. "Der Opel-Standort Kaiserslautern verfügt über hervorragende logistische Voraussetzungen, um den Impfprozess gezielt zu unterstützen und zu erleichtern", sagte er.

Jetzt geht es in den kommenden Tagen an den Aufbau des Impfzentrums. Die Landesregierung will in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt ein solches Impfzentrum einrichten - bis zum 15. Dezember sollen sie einsatzbereit sein.

Auch in anderen Kommunen in der Westpfalz laufen die Vorbereitungen. Der Kreis Südwestpfalz und die Stadt Pirmasens werden ihr Impfzentrum zum Beispiel in den Messehallen in Pirmasens einrichten.