Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken prüft, ob sie ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Betreiber des Evangelischen Krankenhauses in Zweibrücken einleitet. Hintergrund ist, dass in dem zum größten Teil leerstehenden Gebäude zahlreiche Patientenakten gefunden wurden, die frei zugänglich waren. Das Evangelische Krankenhaus war Ende 2016 geschlossen worden, weil es nicht mehr rentabel war. Zurzeit wird es als Notkrankenhaus für Coronapatienten reaktiviert. Bei den dazu nötigen Arbeiten waren in mehreren Räumen Patientenakten gefunden worden.