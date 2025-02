per Mail teilen

Im November vergangenen Jahres war ein Teil der Akustikdecke im Dynamikum in Pirmasens runtergekommen. Seitdem ist geschlossen. Nun gibt es einen Termin zur Wiedereröffnung.

Pünktlich zum 17. Geburtstag des Museums - am 1. Mai - soll das Science Center Dynamikum in Pirmasens wieder öffnen. Das ist der Plan von Geschäftsführer Rolf Schlicher. Sichtlich erleichtert berichtet er, dass die Sanierungsarbeiten in seinem Museum für Naturwissenschaft und Technik laufen.

Im Dynamikum Pirmasens werden die Decken gesichert

Von außen deutet nichts auf die Bauarbeiten im Inneren des Mitmachmuseums hin. Die sind aber in vollem Gang, sagt Schlicher. "Die Decke in der oberen Etage wird derzeit gesichert. Etwa 30 Prozent ist schon fertig." Das passiere, indem unterhalb der Decke Querstreben eingezogen würden, so dass nichts mehr passieren könne.

Insgesamt müssen auf diese Weise 1.800 Quadratmeter Decke abgesichert werden. Stellenweise ist das Rolf Schlicher zufolge aber gar nicht so einfach. Denn manche Ecken und Winkel sind durch Lüftungsschächte und Co. nicht so leicht zugänglich.

Offenbar falsches Material zur Befestigung verwendet Mitte November war im Dynamikum Pirmasens in der Nacht ein etwa ein Quadratmeter großes Teil der Akustikdecke herabgefallen. Bis die Bauarbeiten Mitte Januar überhaupt beginnen konnten, war viel Vorarbeit zu leisten. Gutachter und Baustatiker mussten beurteilen, wie groß die Schäden sind. Dabei stellte sich heraus, dass die betroffene Akustikdecke mit ungeeigneten Materialien befestigt war. Daher habe zunächst nicht ausgeschlossen werden können, dass noch weitere Teile der Decke herabfallen. "Glücklicherweise haben die Statiker recht zügig eine Variante erarbeiten können, wie man die Decke sichern kann", erklärt Geschäftsführer Schlicher. "Und das relativ unproblematisch und auch finanziell mit einem sehr überschaubaren Aufwand".

Kurzarbeit und finanzielle Verluste für das Dynamikum in Pirmasens

Geschäftsführer Rolf Schlicher ist froh, dass die Arbeiten laufen und es eine Perspektive gibt, wann das Dynamikum wieder öffnen kann. Denn mittlerweile ist das Science Center seit gut drei Monaten geschlossen. "Man ist erstmal weg vom Markt. Das tut uns aus vielen Gründen weh", erzählt Schlicher. Beispielsweise seien die sieben Mitarbeiter, die direkt in der Ausstellung arbeiten, derzeit in Kurzarbeit. Außerdem komme im Moment natürlich auch kein Geld in die Kassen.

Rolf Schlicher ist der Geschäftsführer des Dynamikums in Pirmasens. Er ist froh, wenn er das Mitmachmuseum wieder öffnen kann. Geplant ist, das spätestens am 1. Mai zu tun. Trotzdem ist Schlicher noch immer etwas verhalten in seiner Freude, "da es ja noch immer Unwägbarkeiten gibt". SWR

Stadt Pirmasens gleicht Verlust teilweise aus

Glücklicherweise sei mit der Stadt Pirmasens ein gewisser Verlustausgleich vereinbart. Darauf habe man in der Vergangenheit nur in geringem Umfang zurückgegriffen. "Jetzt wirds wahrscheinlich etwas mehr werden. Und zum Glück haben wir immer gut gewirtschaftet, so dass wir ein paar Reserven haben", ist Schlicher erleichtert. Insgesamt rechnet der Geschäftsführer damit, dass alleine die Sanierung im fünfstelligen Bereich liegen wird.

Es tut einfach gut, wenn unsere Besucher an uns denken

Es gebe aber auch schöne Momente, erzählt Rolf Schlicher. "Es sind viele Mutmachmails, die hereinkommen: Ei, können wir jetzt buchen? Ach schade, aber macht nix, dann kommen wir eben zwei Monate später. Aber wir kommen auf jeden Fall und wünschen Euch alles Gute". Solche und ähnliche Botschaften würden die Mitarbeiter jetzt oft hören. "Das tut einem einfach gut, wenn unsere Besucher an uns denken."

Ein Bild des Dynamikums in Pirmasens aus der Luft. Fotos von den Bauarbeiten im Innern gibt es allerdings nicht. Pressestelle Stadt Pirmasens

Neue Exponate für Ausstellung im Dynamikum

Die Zeit der Schließung wird aber nicht nur genutzt, um die kaputte Akustikdecke zu sanieren. Beide Etagen der Ausstellung werden aufgefrischt. "Die Cafeteria wird komplett erneuert und umgebaut. Außerdem wird das schon länger angekündigte Luftkissenfahrrad zur Eröffnung da sein."

Darüber hinaus, so erklärt Schlicher, würden neben anderen kosmetischen Dingen auch die Wände gestrichen. "Um das Haus wieder schön darzustellen." Außerdem kündigt er einige Neuerungen - beziehungsweise Veränderungen - für das Science Center an. Die seien aber noch geheim.

Das große Ziel: bis zum 1. Mai soll das Dynamikum wieder öffnen. Es gebe aber immer noch einige Unwägbarkeiten, sagt Rolf Schlicher. "Deswegen bin ich immer noch ein bisschen verhalten."