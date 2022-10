per Mail teilen

Am Landgericht Kaiserslautern ist nach krankheitsbedingten Unterbrechungen heute der Prozess um den mutmaßlichen Polizistenmordprozess im Kreis Kusel fortgesetzt worden. Zum ersten Mal äußerte sich vor Gericht der Mitangeklagte Florian V. zur Tatnacht.

Florian V. beantwortete dabei lediglich Fragen, die das Gericht vorab seinen Anwälten zugeschickt hatte. Wie schon in Befragungen der Polizei direkt nach der Tatnacht bestreitet Florian V. weiter, jemals selbst geschossen zu haben. Als die Polizisten die beiden Beschuldigten an der Kreisstraße im Kreis Kusel angesprochen hätten, habe er abseits gestanden. Andreas S. habe das Feuer auf die beiden Polizisten eröffnet und er sich in den Graben geworfen, um nicht selbst getroffen zu werden, erklärte der Mitangeklagte. Die Angst habe ihm die Kehle zugeschnürt. Er habe Panik gehabt, dass Andreas S. auch ihn töte. Der verfolgte die Aussage seines mutmaßlichen Komplizen regungslos. Im Anschluss erklärte er aber detailliert, dass es Beweise dafür gebe, dass sich Florian V. mehrfach widersprochen und gelogen habe.