Karneval hält jung: Das lässt sich für die 90-jährige Jessy Fuchs aus Kaiserslautern-Siegelbach sagen. Seit einem halben Jahrhundert ist sie das Gesicht des KVK.

Der Weg von Jessy Fuchs in den Karneval ist eher einem Zufall zu verdanken. Es war ein 11.11. beim Karneval in Kaiserslautern, als die heute 90-Jährige völlig unverhofft auf die Bühne geholt wurde. Die Rheinpfalz-Fotografin Waltraud Leppla hatte sie von den Modeschauen wiedererkannt. Sie war dort von ihr angetan und wollte sie auch als Foto-Motiv beim Karneval.

Von der Mode in den Karneval in Kaiserslautern

"Es waren immer Modeschauen im Hertie und Wertheim. Und ich war Mannequin und bin dort mitgelaufen", erklärt Jessy Fuchs und ergänzt: "Ich kam vom Ballett und stand bei den Modeschauen immer richtig. Und die Waltraud hat mich deshalb immer sehr gerne fotografiert." Es sollte der Türöffner für die ehemalige Besitzerin eines Modehauses werden.

Jessy Fuchs wird Prinzessin des KVK

1975 wurde Jessy Fuchs zur Prinzessin des Karnevalvereins Kaiserslautern gekürt. Unter dem Namen "Jessy von Modeboutiquen" überzeugte sie auf Anhieb und zwar mit Entertainment. Auf der Bühne hat Jessy Fuchs noch bis ins hohe Alter getanzt und gesungen. Über Jahrzehnte war sie Stammgast der Feierlichkeiten in der Kalause. Und auch bei der Innenstadtfastnacht war sie immer gern gesehen.

Für ihr jahrzehntelanges Engagement ist Jessy Fuchs vom Karnevalverein Kaiserslautern 2012 zur Ehrenprinzessin ernannt worden. SWR

Die Siegelbacherin stieg damit zum Aushängeschild des Karnevalvereins Kaiserslautern auf. Auch heute begeistert sie noch die Mitglieder des KVK. "Jessy Fuchs ist über so viele Jahre dem KVK treu geblieben. Sie lebt den Karneval", lobt KVK-Präsident Udo Bröckelmann. Und diese Treue hat der Verein bereits gewürdigt. Seit 2012 ist Jessy Fuchs Ehrenprinzessin des KVK - als einzige wohlgemerkt.

Auftritt beim Karneval in der Lautrer Innenstadt noch offen

Mit 90 Jahren sind die Feierlichkeiten beim Karneval vor allem körperlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Deshalb macht sie ihren Bühnenauftritt in diesem Jahr auch vom Wetter abhängig. Sollte es aber nicht zu kalt sein, wird Jessy Fuchs wieder am Straßenrand stehen. KVK-Präsident Udo Bröckelmann will sie dann gerne wieder auf die Bühne holen. So viel steht schon jetzt fest.