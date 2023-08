Sextortion statt Sexting: Mann aus VG Landstuhl mit Nacktfotos erpresst

per Mail teilen

Eigentlich wollte er einen erotischen Chat mit einer Dame führen. Doch am Ende wurde ein Senior aus der Verbandsgemeinde Landstuhl von der Frau mit Nacktfotos erpresst.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mann in der vergangenen Woche auf einen Videochat via Handy eingelassen und sich dabei ausgezogen. Die Chat-Partnerin habe davon offenbar unbemerkt Screenshots gemacht. Anschließend habe sie ihn erpresst und 2.500 Euro von ihm gefordert - andernfalls würde sie die Nackfotos an Bekannte des Mannes weiterleiten.

Sexuelle Erpressung - Frau verschickt Nacktbilder des Opfers

Das Opfer ließ sich zunächst nicht darauf ein. Als die Frau damit begann, die Bilder zu verschicken, handelte der Mann mit ihr einen Teilbetrag aus. Diesen habe er dann aber nicht überwiesen, sondern stattdessen die Nummer der Dame blockiert. Anschließend erstattete er Anzeige bei der Polizei, die Kripo ermittelt in dem Fall.

Hier gibt die Polizei Tipps gegen "Sextortion"

Nach Angaben der Polizei kommt es immer häufiger dazu, dass vor allem Männer online auf diese Weise erpresst werden. Auf ihrer Internetseite gibt die Polizei Tipps, wie man sich vor sexuellen Erpressungen - der sogenannten "Sextortion" - schützen kann.