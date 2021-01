per Mail teilen

Die Hochschule Kaiserslautern stellt am Freitag gemeinsam mit Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) ein Projekt vor, bei dem künstliche Intelligenz im Kampf gegen Corona eingesetzt werden soll. Ziel ist, die Ursache für unterschiedliche Covid-19-Krankheitsverläufe herauszufinden. Außerdem sollen mit Hilfe künstlicher Intelligenz individuelle Risiken und wahrscheinliche Erkrankungsverläufe besser vorhergesagt werden können. Eine Gruppe des Fachbereichs Informatik und Mikrosystemtechnik am Campus Zweibrücken wird das Projekt durchführen. Insgesamt fördert das Land neun Projekte im Bereich Forschung zu Corona und Künstlicher Intelligenz an rheinland-pfälzischen Hochschulen. Dafür stehen 1,3 Millionen Euro zur Verfügung.