Neue App warnt in Zweibrücken vor Hochwasser

Wie kann ich mich gut gegen Starkregen und Überflutungen schützen? Mit dieser Frage hat sich die Stadt Zweibrücken beschäftigt und ein Frühalarmsystem gestartet.

In Gewässern, Bächen und Kanälen gibt es in Zweibrücken ab sofort weitere Wetterstationen. Eine externe Firma hat die für die Stadt installiert. Die Wetterstationen messen nach Angaben des Umwelt- und Servicebetriebes Zweibrücken, kurz UBZ, regelmäßig die Pegelstände. Sollte das Wasser an einer Stelle zu schnell ansteigen, schlagen die Geräte Alarm.

App informiert Nutzer in Zweibrücken über Starkregen und Hochwasser

Wer die notwendige App hat, bekommt dann eine Warnung auf sein Handy geschickt. Außerdem erhalten die Nutzer Tipps, wie sie sich in der jeweiligen Situation am besten verhalten sollen. Je nach Warnstufe würde das Frühwarnsystem sogar hinterlegte Handynummern anrufen, heißt es vom UBZ. Eine Computerstimme sage dann, welche Alarmstufe besteht und wie man sich am besten verhalten soll.

Frühwarnsystem in Zweibrücken mit drei Warnstufen

Das neue Frühwarnsystem besteht aus drei Stufen. Stufe eins bedeutet, dass Wasser in Gebäude eindringen könnte. App-Nutzer werden dann gebeten, Rückstausicherungen zu aktivieren und Dach- beziehungsweise Hofentwässerung in Gang zu setzen. Stufe zwei warnt vor Überflutungsgefahr. Die App rät den Menschen, Keller, Tiefgaragen und Unterführungen zu verlassen. Bei Stufe drei herrscht dann Sturzflutgefahr. Menschen sollen in diesem Fall sofort höhere Räume und Gebäude aufsuchen. Außerdem sollen sie überflutete Straßen und Uferbereiche verlassen und den Anweisungen von Rettungskräften folgen.