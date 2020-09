per Mail teilen

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall in Bergisch Gladbach sind bundesweit Wohnungen von 50 Tatverdächtigen durchsucht worden, auch in Rheinland-Pfalz.

Nach SWR-Informationen durchsuchte die Polizei im Rahmen des bundesweiten Einsatzes gegen Kinderpornografie im Zusammenhang mit dem Fall aus Nordrhein-Westfalen am Dienstag auch eine Wohnung in Rockenhausen und eine im Raum Koblenz.

Die Razzia richtete sich gegen 48 Männer und zwei Frauen in insgesamt zwölf Bundesländern, darunter zwei Personen aus Rheinland-Pfalz. Das gab der Leiter der Ermittlungskommission "Berg", Michael Esser, am Mittwoch in Köln bekannt. Die Aktion vom Dienstag sei bisher die Größte dieser Art gewesen. Die Tatverdächtigen stünden nicht im Verdacht, selbst Kinder missbraucht zu haben.

60 Objekte durchsucht

Bei den Razzien wurden insgesamt 60 Objekte in zwölf Bundesländern durchsucht. Dabei ging es um Vorwürfe des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie. Die Verdächtigen sollen in einem Messengerdienst untereinander entsprechendes Material getauscht haben.

Die Identitäten der Beschuldigten seien zuvor in aufwändigen und langwierigen Ermittlungen herausgefunden worden, sagte Esser.

Mehr als 200 Verdächtige identifiziert

Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach geht es um ein Netzwerk aus Pädokriminellen. Die Mitglieder des Netzwerks sollen Kinder missbraucht und untereinander in Chats kinderpornografisches Material ausgetauscht haben. Nach Angaben der Ermittler sind inzwischen bundesweit 207 Tatverdächtige namentlich identifiziert.

Das Netzwerk wurde vor einem knappen Jahr bei Ermittlungen gegen einen Mann aus Bergisch Gladbach entdeckt. Dieser soll im vergangenen Jahr seine kleine Tochter vergewaltigt, die Tat gefilmt und die Bilder in Chats verbreitet haben.