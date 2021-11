Ministerium wegen Ökompark gesprächsbereit

Das Bundesverkehrsministerium ist gesprächsbereit, was den Anschluss des geplanten Ökomparks in Baumholder an die Autobahn angeht. Das geht aus einem Brief an zwei Bundestagsabgeordnete hervor.

Wie das Bundesverkehrsministerium den beiden Abgeordneten mitteilte, habe es die Autobahn-GmbH des Bundes angewiesen, sich mit der Verbandsgemeinde Baumholder in Verbindung zu setzen. Das Ministerium zeigte sich offen für einen Autobahnanschluss, wenn er die Chancen erhöhe, dass der Ökompark gebaut werden kann. Der Park ist ein geplantes Industriegebiet, dass die wirtschaftliche Entwicklung von Baumholder auf eine breitere Basis stellen soll. Ursprünglich sollte er über die B41 erschlossen werden. Das lehnt das Saarland wegen der hohen Kosten aber ab – über dessen Gebiet würde der Anschluss verlaufen. Deshalb hatte Baumholder einen direkten Anschluss an die A62 ins Gespräch gebracht.