Ab heute führt das Luft-Transportgeschwader auf dem US-Flughafen Ramstein eine dreitägige Übung durch. Dadurch wird es auf den Zufahrten zum Flugplatz zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das gilt nach Angaben des Militärs auch für die Zufahrten zu den Militäreinrichtungen an der Kaiserslauterer Vogelweh und in Einsiedlerhof. Anwohner könnten in den kommenden drei Tagen Alarme sowie simulierte Explosionen hören, die Teil der Übung sind.