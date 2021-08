Autofahrer müssen bis einschließlich kommenden Donnerstag an der US Airbase in Ramstein und an den Geländen des US-Militärs in Kaiserslautern mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund sind nach Angaben des US-Militärs Übungen, bei denen größere Unfälle auf dem Ramsteiner Flugplatz trainiert werden. Außerdem müssten Anwohner mit lauten Geräuschen rechnen wie Alarmsignalen und simulierten Explosionen.