Auf der A63 bei Börrstadt im Donnersbergkreis ist am Sonntag ein Tanklaster mit Frischmilch umgekippt. Nach Angaben der Polizei kam der Fahrer in Richtung Kaiserslautern aus ungeklärter Ursache in den Grünstreifen, stieß gegen die Mittelleitplanke und kippte um. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Fahrer aus dem Lkw befreien. Er wurde ins Krankenhaus geflogen. Die geladene Milch hatte sich über die gesamte Fahrbahn verteilt. Die A63 musste deshalb zwischen Göllheim und Winnweiler in beide Richtungen kurz gesperrt werden.