Dennis Müller betreibt seit zwei Jahren das Forsthaus in Merzalben. Im Oktober waren seine Zimmer ausgebucht, seit sieben Monaten stehen sie leer. Trotz Lockerungen hat er Bedenken.

"Prinzipiell finde ich die Öffnungen gut, aber ich hätte mir das anders vorgestellt", seufzt Dennis Müller, als die Landesregierung ihren Stufenplan am Dienstag verabschiedet. "Dieses Kurzfristige bedeutet nicht nur für mich, sondern auch für viele andere mit Ferienwohnungen oder Gästezimmern einige Engpässe." Gerade in Merzalben im Landkreis Südwestpfalz, wo Müller seit etwa zwei Jahren das Forsthaus betreibt, bedürfe es aufgrund des Fernwanderweges durchaus ein paar Planungen im Voraus. "Diese kurzfristige Öffnung wird zumindest mir keinen großen Vorteil bringen."

Forsthaus Merzalben seit sieben Monaten fast leer

Aktuell beherbergt Müller einen Gast, einen Geschäftsreisenden. Die anderen vier Zimmer stehen leer. Im Oktober sei er noch ausgebucht gewesen, doch in den vergangenen sieben Monaten war kaum jemand hier. Corona-Hilfe bekomme er nicht, weil er das Forsthaus erst seit rund zwei Jahren hat. "Wenn das meine Haupteinnahmequelle wäre, würde es mir jetzt sehr schlecht gehen", sagt Müller. Doch die Herberge sei im Moment nur ein Nebenberuf. Immerhin: Für das kommende Wochenende gebe es bereits erste Buchungen, auch für Pfingsten hätten sich einige Gäste angekündigt.

Gäste-Fragen sind kaum zu beantworten

Problematisch sei für Müller, dass er und seine Kollegen noch nicht genau wissen, unter welchen Bedingungen die Urlauber zum Übernachten kommen dürfen. "Wenn jemand bucht, dann fragt der natürlich: Was muss ich denn vorhalten? Welche Rahmenbedingungen sind gegeben?", berichtet Müller. "Da kann ich dann keine Aussagen treffen, sondern nur auf Bayern oder Baden-Württemberg verweisen, weil es bei uns vermutlich ähnlich aussieht." Er wisse auch nicht, ob er Corona-Tests vorrätig halten muss, ob Laufwege eingezeichnet werden oder Hinweisschilder angebracht werden müssen.

Viele touristischen Angebote fallen noch weg

Auch für die Urlauber sei ein Aufenthalt in der Südwestpfalz noch nicht das übliche touristische Erlebnis. "Zur Erholung gehört auch das gastronomische Angebot und die Ausflugsmöglichkeiten hier", so Müller. "Wenn das aber nicht gegeben ist, ist es für viele auch nur ein halber Urlaub. Die Gäste können dann praktisch nur einen Teil Erholung von dem mitnehmen, was sie sich erhoffen."

Landesregierung hatte Öffnungen beschlossen

Die Landesregierung hatte am Dienstag einen Stufenplan für weitere Lockerungen während der Corona-Pandemie beschlossen. Dieser sieht unter anderem vor, dass es ab Mittwoch wieder möglich ist, in Ferienwohnungen, Hotels und auf Camping-Plätzen zu übernachten, wenn es dort getrennte sanitäre Anlagen gibt. Voraussetzung dafür sei eine stabile Inzidenz in den jeweiligen Städten und Landkreisen von unter 100.