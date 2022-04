"Memorial Ride" für getötete Polizisten aus Kusel

Rund 200 motorradfahrende Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute sind am Samstag in Karlsruhe zum so genannten Memorial Ride aufgebrochen. Der Korso fand zum Gedenken an alle im Dienst gestorbenen Kolleginnen und Kollegen statt. Anlass für die Aktion war die Tötung einer Polizistin und eines Polizisten im rheinland-pfälzischen Kusel Ende Januar. Auf Wunsch der Angehörigen verlief die Fahrt allerdings nicht - wie ursprünglich geplant - zum Tatort, sondern von Karlsruhe nach Bruchsal. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Club "Blue Knights" – nach eigenen Angaben die weltweit größte Organisation motorradfahrender Polizisten. Alle nahmen an der Veranstaltung als Privatpersonen teil.