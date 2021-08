England ist das Mutterland vieler ganz besonderer Autos. Ein seltenes Exemplar, das sich die Liebhaber erst selbst zusammenbauen müssen, ist der Merlin. Ein Sportwagen, von dem es weltweit nur 1.000 Exemplare gilt. Die Liebhaber dieser Autos haben sich in Kaiserslautern getroffen.

Dunkelblau, oxford-grün, rot und cremefarben glänzen die kleinen Zweisitzer in der Sonne. Die Liebhaber der britischen Merlin-Sportwagen treffen sich in Kaiserslautern, um ihre Autos zu feiern.

Nach einem Jahr Pause treffen sich die Merlinfahrer in Kaiserslautern

Zwei Ausfahrten wird es geben, erklärt Merlin-Besitzer Günter Denz aus Neustadt an der Weinstrasse. Eine führt durch die Südwestpfalz und eine durch die Vorderpfalz. Seit 20 Jahren gehen die Merlin-Freunde jedes Jahr einmal auf Tour mit ihren Sportwagen. Nur 2020 musste das Treffen wegen Corona ausfallen. Daher ist die Freude in diesem Jahr beim Treffen in Kaiserslautern umso größer. Jedes Jahr organisiert ein anderer Merlinfahrer das Treffen in seiner Heimat.

"Das Auto ist kein normaler Oldtimer. Ein Merlin ist etwas Verrückteres."

Der Merlin kommt aus Großbritannien und ist ein ganz besonderes Auto, erklärt Günter Denz. Denn man kann ihn nicht einfach so fertig kaufen, sondern man muss ihn selber zusammenbauen. Die Einzelteile konnte man als Bausatz kaufen. Basis war dann ein Ford Taunus. "Den schlachtest Du aus und baust daraus ein neues Auto. Und das ist der Merlin". Daher sei jedes Fahrzeug am Ende individuell und ein echtes Einzelstück, sagt Günter Denz.

Günter Denz ist einer von nur drei Merlin-Besitzern in ganz Rheinland-Pfalz. SWR

Der Merlin ist ein seltenes Exemplar

Weltweit gibt es nur etwa 1.000 Stück der kleinen Sportwagen. In Deutschland sind es 50 bis 60. Heute kann man die Bausätze nicht mehr kaufen. "Der Hersteller war mal insolvent", erzählt Günter Denz. Er selbst hat den Merlin mal gesehen und war sofort verliebt. Trotzdem habe es lange gedauert, ehe er sich zum Kauf entschlossen habe. "Ich habe acht Jahre überlegt, das Auto vielleicht zu kaufen. Dann habe ich es entschieden – und nie wieder bereut."