Meinungen der Apotheken zur Cannabis-Legalisierung gehen weit auseinander

Landstuhl:

Die Apotheker in der Westpfalz sind sich uneinig über eine mögliche Cannabis-Legalisierung. Das Bundeskabinett will heute über Eckpunkte der Cannabis-Legalisierung beraten, die Gesundheitsminister Lauterbach vorgelegt hatte. Nadine Lindacher:

Bei den Apothekern in der Westpfalz gehen die Meinungen weit auseinander. Während die Markt-Apotheke in Landstuhl beispielsweise voll hinter der möglichen Cannabis-Legalisierung steht, ist die Bänjerrück Apotheke in Kaiserslautern eher skeptisch. Hier rechnet man mit einem enormen Mehraufwand in der Prüfung der Produkte und der Dokumentation, die eine missbräuchliche Nutzung von Cannabis verhindern soll. Die Inhaberin der Markt-Apotheke in Landstuhl ist davon überzeugt, dass die Ausbildung zum Apotheker die Mitarbeiter ausreichend befähigt, über das Produkt Cannabis aufzuklären. Viele andere westpfälzische Apotheker haben sich eigenen Angaben nach noch keine Meinung zu der möglichen Legalisierung gebildet.