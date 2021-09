Mehrmals mit mehr als 100 km/h unterwegs

per Mail teilen

Die Polizei hat am Samstag in Kaiserslautern einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mehrmals mit mehr als 100 km/h durch die Innenstadt gerast ist. Wie die Beamten mitteilen, erwischten sie ihn während eines Kontrolltages zu getunten Autos. Sein Wagen sei aber nicht aufgemotzt gewesen. Auf ihn kommen nun ein hohes Bußgeld und mehrere Punkte in Flensburg zu, außerdem hat die Polizei ihm den Führerschein abgenommen. Bei dem Kontrolltag hatten die Beamten insgesamt 12 Strafanzeigen gestellt, unter anderem weil unzulässige Fahrzeugteile eingebaut waren.