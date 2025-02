Lkw-Unfälle legen Verkehr in mehreren Regionen der Westpfalz lahm

per Mail teilen

In der Westpfalz hat es seit Dienstag mehrere, teils schwere Verkehrsunfälle mit Lastwagen gegeben. Dabei waren mehrere Straßen gesperrt.

An diesem Mittwochvormittag ist die Bundesstraße 427 bei Hinterweidenthal in Richtung Dahn voll gesperrt. Dort ist nämlich nach Angaben der Polizei ein Lkw auf einen zweiten aufgefahren. Dabei ist auch Motoröl ausgelaufen. Derzeit sind die Einsatzkräfte dabei, die beiden Lkw abzuschleppen. Daher ist unklar, wie lange die Straße noch gesperrt bleibt.

Schwerer Lkw-Unfall auf der A8 bei Zweibrücken-Contwig

Dienstagvormittag war ein Lastwagen auf der A8 bei Contwig in Richtung Pirmasens unterwegs. Dort rammte der Lkw-Fahrer ein unbesetztes Fahrzeug der Autobahnmeisterei. Dadurch durchbrach der Lastwagen die Schutzplanke und stürzte samt Anhänger und Ladung in die Böschung. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Lkw leicht verletzt und konnte sich nach Angaben der Feuerwehr selbst aus dem Führerhaus befreien.

Der Lkw stürzte auf der A8 bei Zweibrücken mitsamt Anhänger und Ladung in die Böschung. Feuerwehr VG Zweibrücken Land

A8 bei Zweibrücken war bis in die Nacht gesperrt

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die A8 den ganzen Tag und bis in die Nacht hinein voll gesperrt. Im Einsatz waren zunächst mehrere Feuerwehren aus der Region Zweibrücken. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf knapp eine halbe Million Euro. Die Autobahn wurde am Mittwoch um ein Uhr in der Nacht wieder für den Verkehr freigegeben.

Auf der A6 bei Landstuhl hat ein Lastwagen gebrannt

Der Lkw war auf der A6 in Richtung Saarbrücken unterwegs, als zwischen den Abfahrten Einsiedlerhof und Ramstein-Miesenbach der Auflieger in Brand geriet. Damit die Feuerwehr den Brand löschen konnte, war auf der A6 im Bereich der Unfallstelle die rechte Fahrspur gesperrt. Auslöser des Brandes war nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt.