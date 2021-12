Besucherstopp im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern - wegen Omikron

Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern hat nach eigenen Angaben mehrere bestätigte Omikron-Fälle. Betroffen seien Patienten und Personal. Das Klinikum reagiert sofort.

Erst am Mittwoch bestätigte das Landesuntersuchungsamt den ersten Omikron-Fall in der Westpfalz. Im Donnersbergkreis hat sich ein Mensch mit dieser Variante des Coronavirus infiziert. Nun gibt es gleich mehrere im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Wie viele es genau sind, teilte das Krankenhaus nicht mit.

Besuche nur noch in Ausnahmefällen

Neben den bereits bestätigten Omikron-Fällen gibt es laut Westpfalz-Klinikum auch mehrere Verdachtsfälle. Deshalb verhänge das Krankenhaus ab sofort am Standort Kaiserslautern erneut einen Besuchsstopp. In Einzelfällen könnten Ausnahmen mit dem medizinischen Personal getroffen werden, wie zum Beispiel bei Patienten, die im Sterben liegen.

An den Standorten Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen gilt vorerst weiterhin die Regelung: ein Besucher pro Patient für eine Stunde am Tag. Darüber hinaus gilt für Besucherinnen und Besucher die 2G-plus-Regel. Dabei müssen auch geboosterte Menschen einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Geplante Behandlungen werden ausgesetzt

Wegen der angespannten Lage werde das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern alle geplanten ambulanten Behandlungen bis auf Weiteres aussetzen. Auch stationär sollen Behandlungen, die medizinisch nicht zwingend notwendig sind, vorerst verschoben werden.

Damit will das Krankenhaus notwendige Kapazitäten vorhalten. Notfälle würden aber weiterhin standortübergreifend behandelt. Die Zentralen Notaufnahmen sei rund um die Uhr besetzt.

Ärztlicher Direktor: Sicherheit und Gesundheit gehen vor

"Uns ist klar, dass ein erneuter Besucherstopp für Patienten und Angehörige schwer zu ertragen ist“, sagt Christian Mönch, Ärztlicher Direktor des Westpfalz-Klinikums. "Doch die Sicherheit und die Gesundheit unserer Patienten und unserer Mitarbeiter hat angesichts der großen Ansteckungsgefahr, die von Omikron ausgeht, höchste Priorität." Die Omikron-Variante des Coronavirus sei schneller und werde deutlich mehr Menschen betreffen.

"Gefühlt sind wir die ganze Zeit schon am Anschlag. Und jetzt erwarten wir eine Variante, die das bei weitem toppen wird."

Noch sei unklar, wie stark die Menschen mit Omikron erkranken und ob die Booster-Impfung hilft. "Wir haben also allergrößten Respekt vor dem, was wir da stemmen sollen.“

"Omikron-Patienten" werden von anderen getrennt

Das Westpfalz-Klinikum hat weitere Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung von Omikron einzudämmen. So wurde beispielsweise sichergestellt, dass Corona-Patienten mit nachgewiesener Omikron-Mutation getrennt von anderen Patienten isoliert werden. Sie sollen zusammen mit Patienten untergebracht werden, bei denen ebenfalls die Omikron-Variante nachgewiesen wurde.

Die Verantwortlichen des Westpfalz-Klinikums befürchten: Wenn sich Omikron weiter so ausbreitet, müssten so viele Mitarbeitende in Quarantäne, dass das Klinikum nicht mehr mit genügend Personal besetzt werden könne. Zumal die Intensivstationen der Klinik fast vollständig belegt sind: Auf den Stationen an den vier Standorten ist jeweils nur noch ein Intensivbett frei.

So ist die Lage in Pirmasens

Entspannter sieht es dagegen am Städtischen Krankenhaus in Pirmasens aus. Derzeit seien kaum Mitarbeiter in Quarantäne, berichtet der stellvertretende Geschäftsführer der Klinik, Erwin Merz. Zwar sei das in den vergangenen Wochen durchaus schon anders gewesen. Dann sei das verbliebene Personal auf die verschiedenen Stationen verteilt worden.

Auch die Intensivstation in Pirmasens ist aktuell nicht mehr so voll wie noch vor einigen Wochen. Nach Angaben des Leitenden Oberarztes Michael Mullem sind von 16 Betten im Moment neun belegt. Drei davon von ungeimpften Corona-Patienten, die künstlich beatmet werden müssten. "Natürlich haben wir nicht nur Covid-Patienten auf der Intensiv. Die blockieren unsere sogenannten High Care Betten aber überdurchschnittlich lange“, betont Mullem. Das gehe von mindestens zwei Wochen bis zu 40 Tagen und mehr.

Mit Blick auf die sich auch in der Pfalz ausbreitende Omikron-Variante des Coronavirus warnt der Internist davor, dass sich die derzeit entspanntere Lage im Pirmasenser Krankenhaus ganz schnell wieder ändern könne.