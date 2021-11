Mehrere Coronafälle an Schulen und Kitas

Im Donnersbergkreis hat es nach Angaben des Gesundheitsamtes in den vergangenen drei Tagen vor allem an Schulen und Kindertagesstätten mehrere Corona-Infektionen gegeben.

Insgesamt seien 34 Fälle gemeldet worden, die meisten davon an der IGS Eisenberg – nämlich 24. Wie sich die Menschen dort mit dem Virus infiziert haben und wie viele davon Lehrkräfte oder Schüler sind, teilte die Behörde nicht mit. In einer Kita in Dannenfels haben sich 7 Menschen mit dem Virus infiziert. Weitere Fälle gab es in der Grundschule Sippersfeld und an der IGS Rockenhausen.