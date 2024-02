Mehrere Baustellen auf der B48 zwischen Hochspeyer und Alsenz

per Mail teilen

Autofahrer brauchen auf der Bundesstraße 48 in den nächsten Monaten Geduld. Zwischen Hochspeyer und Alsenz gibt es gleich mehrere Baustellen.

In Hochspeyer gibt es bereits seit einiger Zeit Einschränkungen, weil die Ortsdurchfahrt erneuert wird. Das geschieht nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Kaiserslautern in mehreren Etappen. "Die Fahrbahn ist mehrfach gerissen und wurde in den vergangenen Jahren partiell notdürftig repariert", hatte der LBM bereits zum Baustart im vergangenen Jahr mitgeteilt.

Für rund 4,5 Millionen Euro werden wohl noch das ganze Jahr neben der Straße auch die Gehwege erneuert - das auf einer Länge von etwas mehr als einem Kilometer. Der aktuell gesperrte Abschnitt zwischen Sonnenhang und Bahnhofstraße soll nun nach der Winterpause innerhalb der kommenden sechs Wochen fertiggestellt werden.

Der Bahnhof kann derzeit von der Ortsmitte aus angefahren werden. Für die Anlieger des Sonnenhangs ist laut LBM die Zufahrt über die Ortsumgehung aus östlicher Richtung möglich. Ab Mitte März soll es dann ab der Pizzeria Rosario weitergehen. Der Bahnhof sowie der östliche Teil der Ortsdurchfahrt werden dann über die Ortsumgehung aus erreichbar sein, so der Landesbetrieb. Zudem erneuert die Deutsche Bahn drei aus den Jahren 1910 und 1935 stammende Eisenbahnbrücken.

In Rockenhausen muss eine Brücke saniert werden

Weiter in Richtung Bad Kreuznach geht es am Montag mit einer Baustelle in Rockenhausen los. Dort wird eine Brücke für rund 450.000 Euro saniert, weswegen die B48 voraussichtlich bis Ende Juni halbseitig gesperrt sein wird. Der Verkehr wird laut LBM mit Ampeln geregelt. Zudem ist der Morbacher Weg unterhalb der Brücke voll gesperrt.

B48 bei Bayerfeld-Steckweiler ein halbes Jahr gesperrt

Auto- und Lkw-Fahrer müssen sich zudem ab dem 19. Februar wohl bis Ende Juli zwischen Bayerfeld-Steckweiler und Mannweiler-Cölln auf Umleitungen einstellen. Denn auch dort wird an der Bundesstraße 48 gearbeitet. Vorgesehen sind nach Angaben des Landesbetriebs umfangreiche Arbeiten an der 1977 gebauten Straßenbrücke über die Alsenztalbahn und die Alsenz.

Wie der Verkehr umgeleitet wird Wegen der Arbeiten an der Bundesstraße 48 - der so genannten Alsenzstraße - wird es zwischen Bayerfeld-Steckweiler und Mannweiler-Cölln ab dem 19. Februar eine Umleitung geben: Der Nord-Süd-Verkehr der Bundesstraße wird über die B420 nach Obermoschel, die L379 nach Waldgrehweiler und die L385 nach Dielkirchen umgeleitet.

Der Süd-Nord-Verkehr wird von Rockenhausen über Dielkirchen zur L385 nach Gerbach, die L400 nach Gaugrehweiler und die K25 zur B48 geführt.

Zudem wird die Bundesstraße ab der Einmündung B48/Brunnenstraße in Richtung Mannweiler-Cölln bis zur Einmündung B48/Zufahrt zum Friedhof Mannweiler-Cölln auf einer Länge von rund 320 Meter erneuert. Eine Vollsperrung sei "aus bautechnischen Gründen unvermeidbar", so der LBM. Parallel zur B48 wird auch ein Radweg auf einer Länge von rund 145 Meter neu gebaut. Alles in allem kostet dies 1,5 Millionen Euro.

Ortsumgehung Imsweiler: Anschluss an neue Straße

Und dann ist da noch die B48-Ortsumgehung von Imsweiler, ein seit Sommer 2017 laufendes Großprojekt, das 66 Millionen Euro kosten wird. Dort wird derzeit noch an einem 400 Meter langen Tunnel gearbeitet. Bis Mai soll dieser laut LBM fertig sein.

Auf der Nordseite soll der Anschluss der neuen an die alte B48 bis Sommer entstehen. Auch hier müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen einstellen. Im Spätsommer soll dann mit dem Anschluss an die Südseite gestartet werden. Ende 2025 sollen schließlich die ersten Autos über die 1,8 Kilometer lange Straße rollen.