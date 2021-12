Mehr Zuschuss für Biosphärenhaus

Der Kreistag Südwestpfalz hat zugestimmt, das Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn mit jährlich 30.000 Euro zu unterstützen. Dadurch sollen die Betriebskosten des Hauses abgedeckt werden. Der Kreistag verdoppelt damit bis zum Jahr 2024 seine finanzielle Unterstützung. Das Biosphärenhaus befindet sich schon seit Jahren in einer finanziell angespannten Situation und bekommt auch vom Bezirkstag Pfalz Geld. Außerdem hat der Kreistag dem Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit in der Südwestpfalz“ zugestimmt. Die Städte Zweibrücken und Pirmasens sowie der Kreis Südwestpfalz überprüfen nun, wie sie in der Verwaltung noch besser zusammenarbeiten können.