Straftaten im Westen der Pfalz: So gefährlich ist die Großregion Kaiserslautern

Das Polizeipräsidium Westpfalz hat seine neueste Kriminalstatistik vorgestellt. Daraus geht hervor, dass es von Kaiserslautern bis Pirmasens in 2022 mehr Straftaten gegeben hat - und mehr Opfer.

Fast 3.000 Straftaten mehr als im Jahr davor - damit ist alleine die Zahl der offiziell erfassten Kriminalfälle deutlich gestiegen. Auch Polizistinnen und Polizisten in der Westpfalz waren laut Statistik in 2022 zunehmend von Gewalt betroffen, schlimmstes Beispiel ist der brutale Doppelmord im Landkreis Kusel.

Gewalt gegen Polizei, Raub und Körperverletzung

Die meisten Straftaten begingen den Zahlen zufolge beispielsweise Vandalen, Erpresser und Umweltsünder. Aber eben auch diejenigen, die sich des tätlichen Angriffs auf die Staatsgewalt schuldig machten, wie es im Fachjargon heißt.

Ebenfalls zugenommen haben im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz die Fälle von Raub, Körperverletzung und Gewalt, konkret erfassten die Beamten rund 1.000 entsprechende Fälle mehr als im Jahr 2021. In logischer Konsequenz gab es damit im vergangenen Jahr auch deutlich mehr Opfer.

Pirmasens bekommt bei Kinderporno-Aufklärung Hilfe aus den USA

Auffällig in Pirmasens: Die Sexualstraftaten bewegen sich nach Angaben der Polizeidirektion mit fast 250 Fällen auf einem hohen Niveau. Das diese so zielgenau erfasst würden, verdanke man dem US-amerikanischen "National Center for Missing& Exploted Children" (Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder"). Die gemeinnützige Organisation durchforstet laut Polizei gezielt das Internet. Im Bereich der Pirmasenser Direktion habe sie so mehr als 100 Fälle von Kinderpornografie festgestellt.

Polizei im Westen der Pfalz kann viele Täter ermitteln

Erfreulich ist bei alledem die Ermittlungsarbeit. Die Polizeidirektion Pirmasens hat mit mehr als 74 Prozent landesweit die meisten Kriminalfälle aufgeklärt. Im gesamten Bereich des Polizeipräsidums Westpfalz konnten 70 Prozent der Täterinnen und Täter überführt werden. Auch das sei im landesweiten Vergleich ein sehr guter Wert.