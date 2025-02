Wie gefährlich ist es an der Mall in Kaiserslautern wirklich?

Die Mall in Kaiserslautern meiden viele Menschen mittlerweile bewusst - nicht, weil es dort ohnehin nicht mehr so viele Geschäfte gibt. Sondern vor allem wegen dem, was sich drumherum abspielt. Viele Menschen fühlen sich unsicher. Aber gibt es dazu auch einen Grund? Also aus rein statistischer Sicht?

"Es ist schon ein richtiger Brennpunkt. Abends Schlägereien und Tumult. Die Leute sagen, sie würden abends hier nicht mehr vorbeigehen." So wie es diese Passantin in Kaiserslautern im vergangenen Sommer beschreibt, geht es vielen anderen auch. Dem SWR liegen Zahlen und Daten der Polizei in Kaiserslautern vor. Demnach passieren an der Mall in Kaiserslautern nicht deutlich mehr Straftaten als andernorts in der Stadt. Die Polizei spricht deshalb nicht von einem sogenannten Kriminalitätsschwerpunkt. Trotzdem ist das Gefühl vieler Menschen in Kaiserslautern ein anderes. Das bestätigen viele Menschen auch bei "360 Grad" von SWR Aktuell:

Schlägereien und Leerstand: Schadet die Mall Kaiserslautern? | SWR Aktuell 360 Grad

Immer wieder Schlägereien an Mall in Kaiserslautern

Dass sich viele Menschen rund um die Mall in Kaiserslautern unsicher fühlen, kommt bekanntermaßen nicht von irgendwoher. Auch wir vom SWR haben in der Vergangenheit immer wieder von Schlägereien an dem Einkaufscenter in der Innenstadt berichtet. Wir haben bei der Polizei nachgefragt. Aus deren Antwort und den mitgelieferten Zahlen geht hervor, dass es im vergangenen Jahr insgesamt 94 Straftaten in direkter Nähe zur Mall gegeben hat. Das sind 13 mehr als 2023. Wobei hier festzuhalten gilt, dass die Polizei nach eigenen Angaben auch verstärkt rund um die Mall kontrolliert.

2024: Weniger Körperverletzungen an der Mall Kaiserslautern

Auch wenn die Zahl der Straftaten etwas nach oben ging, 2024 hat es insgesamt weniger Körperverletzungen gegeben als im Jahr davor - sowohl "einfache" als auch gefährliche Körperverletzungen. Dabei sind nach Angaben der Polizei 2024 fast nur junge Ausländer (21 Jahre und jünger) an Körperverletzungen beteiligt. Die Opfer seien überwiegend deutsche Staatsangehörige. Bei den Fällen aus dem vergangenen Jahr handelt es sich bei zwölf Taten "um wechselseitige Straftaten". Ob damit waschechte Schlägereien gemeint sind, ist aus den Daten der Polizei nicht herauszulesen. In 14 Fällen von Körperverletzungen sollen sich Opfer und Täter aber gekannt haben beziehungsweise in einer persönlichen Beziehung zueinander stehen.

Mehr Diebstähle und Drogenverstöße

Betrachten wir die Zahlen neben den Körperverletzungen, dann fällt auf, dass auch Diebstähle und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz stark zugenommen haben. Vor allem Taschendiebstähle haben deutlich zugelegt. Gab es 2023 einen gemeldeten Fall, so waren es 2024 sieben. Zwar wurden im vergangenen Jahr deutlich mehr Drogenverstöße verzeichnet, allerdings wurden 2023 doppelt so viele Verstöße mit Cannabisprodukten registriert (12) wie 2024 (6). Auch wenn die Zahlen der Polizei darauf keine eindeutige Antwort geben, ist zu vermuten, dass die Legalisierung von Cannabis im April vergangenen Jahres einen Großteil dazu beigetragen hat, dass in diesem Bereich die Straftaten zurückgegangen sind.

An Mall passieren nicht jeden Tag schlimmere Straftaten

Die Berichte der Polizei, die Schlagzeilen in den Medien, aber auch die Diskussionen in den sozialen Medien und auf der Straße erwecken den Eindruck, dass es an der Mall regelmäßig rund geht - Schlägereien, Drogenmissbrauch und Raubüberfälle dürften demnach zur Tagesordnung gehören. Das ist mit Blick auf die Polizei-Statistik aber nicht der Fall - trotzdem passieren Straftaten an der Mall, wodurch sich viele Menschen weiter unsicher fühlen.

Rund um die Mall in Kaiserslautern fühlen sich viele Menschen unwohl. SWR

Polizei Kaiserslautern hat Beratungsstelle

Neben den verstärkten Kontrollen mit dem Ordnungsamt setzt die Polizei in Kaiserslautern auf Prävention. "Einmal wöchentlich wird eine mobile oder stationäre Beratungsstelle im Innenstadtbereich von Kaiserslautern eingerichtet." Dort können Bürgerinnen und Bürger mit Polizisten in Kontakt treten und sich über Dinge informieren, wie ein sicherer Heimweg oder Einbruchsschutz. Diese Beratungsstelle wird laut Polizei auch gut angenommen.

Mall ist kein Kriminalitätsschwerpunkt in Kaiserslautern

Auch die Videoüberwachung an der Mall ist immer wieder ein Thema, das die Menschen in Kaiserslautern beschäftigt. Die Polizei sieht hier aber noch keinen Handlungsbedarf: Die "rechtlichen Voraussetzungen" für eine Videoüberwachung seien dort noch nicht gegeben. Die Kriminalitätslage werde regelmäßig überprüft. Und Stand heute, ist der Bereich rund um die Mall in Kaiserslautern kein Kriminalitätsschwerpunkt.