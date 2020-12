per Mail teilen

Der Kreis Kaiserslautern setzt ab morgen sechs zusätzliche Schulbusse ein. Vier weitere Busse sollen zeitnah folgen. Damit will der Kreis nach eigenen Angaben in der Corona-Zeit hochfrequentierte Schulbusse entlasten. Die Busse werden zu Schulen fahren in Ramstein-Miesenbach, Landstuhl, Otterberg und Enkenbach-Alsenborn. Nach Angaben des Kreises reichen die finanziellen Zusagen des Landes für den Einsatz von zusätzlichen Schulbussen nicht aus. Etwa 45 Prozent der entstehenden Kosten müsse der Kreis Kaiserslautern zahlen. Im Kreis Südwestpfalz sind bereits seit gestern zwei zusätzliche Schulbusse im Einsatz.