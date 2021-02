Sie lehnen den deutschen Staat und die Verfassung ab, boykottieren Entscheidungen von Verwaltungen und werden vom Verfassungsschutz beobachtet. 210 sogenannte Reichsbürger standen im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich der Polizeipräsidien Westpfalz und Rheinpfalz unter Beobachtung. Das Innenministerium geht davon aus, dass es immer mehr werden.

Zu den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien Westpfalz und Rheinpfalz zählen beispielsweise die Städte Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken und Ludwigshafen. Konkretere Angaben - etwa wo besonders viele Reichsbürger wohnen - hat das Ministerium nicht gemacht. Lediglich im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz leben in Rheinland-Pfalz mehr Reichsbürger.

Landesweit mehr Reichsbürger, aber kein Schwerpunkt

Insgesamt hat es in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr mehr Reichsbürger als noch 2019 gegeben. "Wurden diesem Spektrum zum Jahresende 2019 noch rund 650 Personen zugerechnet, stieg die Zahl bis Ende 2020 auf nunmehr 700 Personen an - Tendenz weiter steigend", so das Innenministerium. Trotzdem sei Rheinland-Pfalz und somit auch die Westpfalz im bundesweiten Vergleich kein Hotspot, wo besonders viele Reichsbürger leben.

Aggressive Szene

Innenminister Lewentz sieht aber keinen Grund zur Entwarnung. Es sei bekannt, dass es innerhalb der Szene ein großes Aggressionspotenzial und eine ausgeprägte Waffenaffinität gebe. Es gelte daher, das Reichsbürger-Spektrum weiter im Blick zu behalten. Seit 2016 wurden in der Szene nach Angaben des Ministeriums mehr als 130 illegale Waffen aus Privatbesitz beschlagnahmt. Weitere rund 800 erlaubnispflichtige Waffen wurden in zwei Fällen des Entzugs von Handelserlaubnissen eingezogen.

Flugblatt-Aktion in Alsenz

Erst vergangene Woche waren wohl Reichsbürger in Alsenz im Donnersbergkreis aktiv. In vielen Briefkästen der Gemeinde haben Anwohner Flugblätter mit reichsbürgernahen Inhalten vorgefunden. Wie die Ortsbürgermeisterin Karin Wänke (CDU) mitgeteilt hat, hat es so einen Vorfall nie zuvor in Alsenz gegeben. Die Bürgermeisterin habe umgehend die Polizei und den Verfassungsschutz verständigt. Nach wie vor sucht die Polizei Zeugen in dieser Angelegenheit.