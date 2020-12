In den größeren Städten in der Westpfalz sollen ab Samstag mehr Polizisten unterwegs sein. Das Land reagiert damit nach eigenen Angaben auf die Amokfahrt in Trier. Neben uniformierten Polizistinnen und Polizisten werden auch Beamte in Zivil in den westpfälzischen Innenstädten unterwegs sein. So sollen möglichst früh geplante Straftaten bemerkt werden. Innenminister Lewentz betonte jedoch, dass es derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage gebe. Die Städte ihrerseits haben keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen geplant. Eine Sprecherin der Stadt Kaiserslautern sagte, man könne die Fußgängerzone nicht komplett abriegeln, weil dann beispielsweise Geschäfte nicht mehr beliefert werden könnten. In Pirmasens sind ebenfalls keine Sperrungen geplant, auch das Aufstellen von Pollern in der Fußgängerzone stehe nicht zur Diskussion. Dies sei bislang nicht einmal bei Veranstaltungen als notwendig erachtet worden.