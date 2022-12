Mehr Menschen in Kaiserslautern nutzen die Leihräder

Anfang des Jahres standen die blauen Mietfahrräder von VRN Nextbike in Kaiserslautern noch vor dem Aus. Jetzt steigen mehr Kaiserslauterer auf den Sattel und es gibt neue Ausleihstationen.

Die Stadtwerke Kaiserslautern hatten Anfang des Jahres angekündigt, ihren Vertrag mit der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) nicht zu verlängern. Die Kosten für die Leihräder des VRN stünden für die Stadtwerke in keinem Verhältnis zum Nutzen. Das Projekt sei 2017 erfolgsversprechend gestartet, dann seien die Räder aber kaum noch genutzt worden. Die Verkehrsverbund suchte neue Sponsoren und fand sie in der Bau AG und der Sparkasse Kaiserslautern. Beide zahlen jeweils 20.000 Euro. Nun nutzen offenbar wieder immer mehr Menschen in Kaiserslautern die Räder.

200 Mietfahrräder des VRN in Kaiserslautern

Anstelle von 60.000 Ausleihen im vergangen Jahr, geht der Verkehrsverbund in diesem Jahr von 90.000 Ausleihen aus. Umgerechnet bedeutet das, dass durchschnittlich am Tag etwa 245 Menschen aus Kaiserslautern das Angebot nutzen. Insgesamt gibt es 200 Leihräder in der Stadt. "Die VRNnextbike-Räder gehören mittlerweile ins Stadtbild und ermöglichen ganz flexibel die Mobilität im stadtnahen Verkehr", sagt der Kaiserslauterer Umweltdezernent Peter Kiefer.

Neue Ausleihstation für Leihräder in Kaiserslautern

In den vergangenen Wochen sind fünf neue Ausleihstationen dazu gekommen. Sie sind an der Sparkasse am Altenhof, am Stiftsplatz, vor dem Bau-AG-Wohnprojekt "Nils" an der Friedensstraße, in der Alex-Müller-Straße und auf dem Mitfahrerparkplatz am PRE-Park. Mittlerweile gibt es 30 solcher Ausleihstationen.

Vertreter von Stadt, VRN und Sparkasse Kaiserslautern haben die neue Ausleihstation für Fahrräder am Stiftsplatz in Kaiserslautern eröffnet. Pressestelle Stadt Kaiserslautern

Stadt Kaiserslautern finanziert Mieträder

Hauptgeldgeber des Leihsystems ist die Stadt Kaiserslautern. Sie zahlt bis 2025 insgesamt 190.000 Euro. Solange soll das Projekt in der Stadt dauern. Der VRN hat außerdem 38.000 Euro vom Bundesverkehrsministerium bekommen.