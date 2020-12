Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag fahren in der Südwestpfalz mehr Busse. Hintergrund ist, dass die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft den Busverkehr in der Region übernimmt. So fahren zum Beispiel zwischen Dahn und Pirmasens morgens und abends drei zusätzliche Busse. Zwischen Pirmasens und Eppenbrunn gibt es pro Tag neun zusätzliche Fahrten. Im Eisenbahnverkehr ändert sich mit dem Fahrplanwechsel nur wenig.