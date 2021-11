Mehr Betrugsanrufe im Oktober

per Mail teilen

Im Oktober haben sich die Betrugsanrufe, bei denen sich die Täter als Polizisten ausgeben, in der Westpfalz verdoppelt. Das teilte die Polizei auf SWR-Nachfrage mit. Insgesamt haben sich Betrüger mehr als 90 Mal am Telefon als falsche Polizisten ausgegeben, um Geld von ihren Opfern zu ergaunern. Dabei behaupten die falschen Polizisten beispielsweise, dass Einbrecher unterwegs seien und die Angerufenen daher ihre Wertsachen sicherheitshalber an die Polizei übergeben sollten. Sie würden jemanden vorbeischicken. Normalerweise werden der Polizei rund 40 solcher Anrufe pro Monat gemeldet.