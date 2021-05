Während der Corona-Pandemie hat es in der Westpfalz einen Bauboom gegeben. Es wurden deutlich mehr Bauanträge gestellt, als in den Jahren zuvor. Spitzenreiter ist der Donnersbergkreis.

Im Donnersbergkreis ist die Zahl der Bauanträge nach Angaben des zuständigen Bauamtes am stärksten gestiegen. Von März vergangenen Jahres bis Mai dieses Jahres seien 670 Bauanträge gestellt worden. Das seien etwa 20 Prozent mehr als in den Jahren vor Corona. Der Kreis führt das unter anderem darauf zurück, dass viele Bauherren zurzeit mehr Zeit haben und die Bauzinsen aktuell sehr günstig sind.

Zu wenige Grundstücke in Zweibrücken

Ähnlich beurteilen das auch die anderen Kommunen in der Westpfalz: Im Kreis Südwestpfalz stieg die Zahl der Bauanträge um 15 Prozent, in der Stadt Kaiserslautern um 10 und im Kreis Kaiserslautern um sechs Prozent. Damit liegt die Westpfalz im Bundestrend. Eine Ausnahme bildet Zweibrücken. Hier wurden während der Pandemie nicht mehr Bauanträge eingereicht. Die Verwaltung begründet das damit, dass in der Stadt ohnehin wenige Grundstücke zur Verfügung stehen.

Wegen Home-Office brauchen Anträge in Kaiserslautern länger

Da viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen im Homeoffice sind, verzögern sich in einigen Orten die Bearbeitungen der Bauanträge. Beispielsweise in Kaiserslautern. Die Stadt teilte mit: "Durch den hohen Beratungsaufwand, insbesondere mit Telefonaten und E-Mails, bleibt zu wenig Zeit für die Erfüllung der primären Aufgabe der Baubehörde, der Prüfung der Bauanträge. In der Summe bringt das lange Bearbeitungszeiten mit sich." Auch der Kreis Südwestpfalz beklagt Mehrarbeit, weil die Kommunikation mit den Bauherren nicht mehr persönlich erfolge.

Beim Spitzenreiter, dem Donnersbergkreis, gibt es nach eigenen Angaben keine Verzögerungen: "Die Bearbeitung im Homeoffice hat sich gut eingespielt und läuft reibungslos".