Die Zahl der Arbeitslosen ist im Bereich der Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens gestiegen. Demnach waren Ende Februar 19-tausend 205 Menschen ohne Job, das sind 182 mehr als in Januar. Nach Angaben eines Sprechers der Arbeitsagentur liegt das vor allem an den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Deshalb würden sich viele Unternehmen schwertun, neue Mitarbeiter einzustellen, weil sie unter anderem Sorge um die Zukunft haben. Das zeige sich auch im Vergleich der aktuellen Zahlen mit denen der letzten Jahre. Demnach sind derzeit so viele Menschen in der Westpfalz arbeitslos wie zuletzt vor 11 Jahren. Allein im Vergleich zum vergangenen Jahr seien derzeit rund 2-tausend Menschen mehr ohne Job. Insgesamt sei der Arbeitsmarkt aber bisher gut durch die Corona-Krise gekommen. Das liege vor allem an der Kurzarbeit, die Arbeitsplätze sichere.