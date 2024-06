Blog: Mehr Arbeitslose in Westpfalz, FCK testet gegen Zeiskam, Kita-Kinder stürzen in Schwarzbach

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

16:27 Uhr ++ Zahl der Arbeitslosen in der Region leicht gestiegen ++ Die Zahl der Arbeitslosen in der Westpfalz ist im Juni leicht gestiegen. Das hat die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mitgeteilt. Knapp 17.900 Menschen waren demnach im Juni ohne Job. Im Vergleich zu Mai sind das etwa 230 mehr. Die Arbeitsagentur geht aber davon aus, dass einige Menschen in den kommenden Wochen und Monaten einen Job finden werden. Denn im Moment gebe es in der Westpfalz mehr als 5.000 freie Arbeitsplätze - zum Beispiel im Gesundheitsbereich, im Handel oder im Gastgewerbe. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.06.2024 um 15:30 Uhr.

16:25 Uhr ++ Neubau der Freizeitanlage in Zweibrücken startet bald ++ Auf dem kleinen Exe in Zweibrücken werden bald die öffentlichen Sportanlagen erneuert. Ende September soll nach Angaben der Stadt der Abriss starten. Der Neubau kostet 2,7 Millionen Euro und wird zu 90 Prozent vom Bund übernommen. Schon jetzt gibt es auf dem kleinen Exe viele Sportfelder - etwa Basketballkörbe oder Bolzplätze. Die sind aber alle ziemlich in die Jahre gekommen und werden deshalb komplett neu angelegt. Auch der bestehende Skatepark wird abgerissen und zieht um. Der kommt dorthin, wo jetzt der Beton-Bolzplatz ist. Der Bolzplatz wird deutlich verkleinert und schafft so auch Raum für einen zusätzlichen Naturrasenplatz. Außerdem werden die Basketball- und Volleyballfelder umgestaltet. Weil auf dem Gelände auch der Sportunterricht des benachbarten Gymnasiums stattfindet, dürfen auch Weitsprunggrube, Kugelstoßbahn und eine 100 Meter Laufbahn nicht fehlen. Laut Stadt soll noch im kommenden Jahr alles fertig werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.06.2024 um 15:30 Uhr.

16:23 Uhr ++ FCK testet gegen Jahn Zeiskam ++ In der Vorbereitung auf die neue Saison steht für den 1. FC Kaiserslautern heute ein weiteres Testspiel an. Ab 18:30 Uhr testet der FCK bei TB Jahn Zeiskam. Kommenden Montag geht es direkt weiter: Dann treffen die Roten Teufel im Testspiel auf den FK Pirmasens. Anpfiff ist um 18 Uhr im Sportpark auf der Husterhöhe in Pirmasens. Laut FKP können Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre das Spiel kostenlos im Stadion anschauen. Ab dem 6. Juli geht es für den FCK ins Sommertrainingslager nach Südtirol. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.06.2024 um 15:30 Uhr.

12:55 Uhr ++ Grundschule Morlautern wird Schule ohne Rassismus ++ Seit heute darf sich die Grundschule im Kaiserslauterer Stadtteil Morlautern "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" nennen. Wie die Landeszentrale für politische Bildung mitgeteilt hat, wird sie damit in ein Netzwerk von Schulen aufgenommen, die sich gegen Diskriminierung einsetzen. Die Schulgemeinschaft verpflichtet sich damit, sich für mehr Toleranz zu engagieren. Landesweit besteht das Netzwerk aus mehr als 200 Schulen.



11:49 Uhr ++ ADAC Rallye auch im Kreis Kusel ++ Im Landkreis Kusel, zwischen Reichweiler und Eckersweiler, wird am Freitagnachmittag etwas schneller als gewöhnlich auf der Kreisstraße gefahren. Die ist nämlich Teil der Rennstrecke der ADAC Saarland Pfalz Rallye und deshalb auch ab 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr komplett für den normalen Autoverkehr, für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Ausweichen kann man in dieser Zeit auf den Kreis- und Landesstraßen über Freisen und Berschweiler. Bei dem Autorennen starten die Rennautos einzeln und kämpfen dann individuell um die besten Streckenzeiten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.06.2024 um 11:30 Uhr.

9:27 Uhr ++ Im Pfalztheater wird renoviert ++ In knapp drei Wochen geht das Pfalztheater in Kaiserslautern in die Sommerpause. In dieser Zeit soll renoviert werden. Aber schon jetzt laufen die Renovierungsarbeiten im großen Saal auf Hochtouren. Nach Angaben des Theaters soll auch im Foyer gearbeitet werden. Das Theater will den Zuschauerraum, den Bühnenbelag, die Bühnentechnik und das Foyer auf Vordermann bringen. Künftig sollen Zuschauer auf neuen Polstern sitzen. Mehr als 600 Polster müssen dafür ausgetauscht werden. Die alten sind schon weg. Bis die neuen da sind, werden die Sitzgestelle aus Metall zwischengelagert. Im Moment werden sie noch aus dem Parket geschraubt. Wie eine Sprecherin des Pfalztheaters sagt, sind die Renovierungsarbeiten schon länger geplant und haben nichts mit dem Wasserschaden vor gut zwei Jahren zu tun. Ende September soll dann alles fertig sein. Insgesamt werden für die Arbeiten circa 1,75 Millionen Euro investiert. Davon übernimmt der Bezirksverband Pfalz etwa 140.000 Euro. Den Rest trägt die Stadt. Bis zur Sommerpause am 14. Juli läuft der Spielbetrieb im Pfalztheater Kaiserslautern trotzdem weiter. Und zwar auf der Werkbühne. Außerdem spielt das Theater unter anderem auf dem Kaiserberg auf der Gartenschau und im Theodor-Zink-Museum.



7:21 Uhr ++ Verein unterstützt Kaiserslautern dabei, klimaneutral zu werden ++ Der Verein KlimaLautern will die Stadt Kaiserslautern dabei unterstützen, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden. Dafür hat der Verein Klimaziele der Stadt auf seiner Internetseite veröffentlicht. Bürgerinnen und Bürger können dort sehen, was es noch braucht, damit die Stadt ihre Ziele erreicht. Außerdem beraten Vereinsmitglied Lasse Cezanne und sein ehrenamtliches Team Politiker von Stadt und Kreis Kaiserslautern. Darüber hinaus macht der Verein der Stadt und dem Kreis Kaiserslautern Vorschläge, wo neue Radewege angelegt werden könnten.



6:37 Uhr ++ Tod einer 15-Jährigen: Mutter hatte Vater zuvor angezeigt ++ Nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen aus Pirmasens hat die Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse bekannt gegeben. Die Leiche der Teenagerin war vergangene Woche bei Worms am Rheinufer gefunden worden. Tatverdächtig sind ihre Eltern. Zum laufenden Strafverfahren gegen den Vater teilt die Staatsanwaltschaft Mainz mit: Der Vater wurde in drei Fällen von seiner Frau angezeigt. Dabei ging es um Körperverletzung und Vergehen nach dem Gewaltschutzgesetz, mit dem häusliche Gewalt geahndet wird. Sowohl der Vater, als auch die Mutter sind in Untersuchungshaft. Sie stehen unter Verdacht, gemeinsam ihre Tochter getötet zu haben.



17:11 Uhr ++ Schwerer Motorradunfall bei Hermersbergerhof ++ Bei einem Unfall auf der B48 zwischen Hofstätten und Hermersbergerhof sind am Nachmittag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Motorräder auf der kurvenreichen Strecke zusammen gestoßen - eine Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt. Die B48 war während der Bergungsarbeiten gesperrt - auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

14:51 Uhr ++ Bewährungsstrafe wegen kinderpornografischen Bildern ++ Weil er kinderpornografische Bilder auf seinem Handy hatte, hat das Amtsgericht Pirmasens einen Mann zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Als Bewährungsauflage muss er 1.000 Euro an den Pakt für Pirmasens zahlen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung hatte die Polizei über 150 kinder- und jugendpornografische Bilder auf dem Handy des Mannes gefunden.

14:14 Uhr ++ Verkehrsbehinderungen in Rockenhausen ++ Rund um Rockenhausen kann es in den kommenden Tagen zu Verkehrsbehinderungen kommen, denn für den Windpark im Stadtteil Dörnbach wird ein neues Windrad geliefert. Das heißt, dass bis zum kommenden Sonntag mehrere Schwertransporte auf den Straßen unterwegs sind. Die Transporte fahren unter anderem über die B48 und die Landesstraßen 400 und 395 nach Rockenhausen. Die Fahrten starten frühestens nachmittags, oft aber auch erst abends.

11:49 Uhr ++ Weniger Drogendelikte in der Westpfalz ++ Entgegen dem bundesweiten Trend hat die Polizei in der Westpfalz nicht mehr, sondern weniger Drogendelikte festgestellt. Nur die Kreise Kaiserslautern und Südwestpfalz bilden eine Ausnahme. Vergleicht man die Zahlen der Rauschgiftdelikte der vergangenen beiden Jahre, so stellt man fest, dass in Zweibrücken der größte Rückgang zu verzeichnen ist. Da gab es im vergangenen Jahr 143 Rauschgiftdelikte weniger als im Jahr zuvor. Das entspricht einem Rückgang von knapp einem Viertel. In Pirmasens waren es laut dem Landeskriminalamt 53 Delikte weniger und in der Stadt Kaiserslautern 38 weniger. Auch im Donnersbergkreis und im Kreis Kusel sind weniger Fälle registriert worden. Anders sieht es im Kreis Kaiserslautern aus: Dort gab es im vergangenen Jahr 37 Rauschgiftfälle mehr als im Jahr zuvor, in der Südwestpfalz waren es sieben mehr. Man muss aber dazu sagen, dass in der Statistik die Fälle zählen, für die im jeweiligen Jahr die Ermittlungsverfahren abgeschlossen wurden. Die tatsächlichen Taten können also durchaus auch zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden haben.

9:31 Uhr ++ Erneut Betriebsversammlung bei Tadano in Zweibrücken ++ Kommt die Geschäftsführung heute zur Tadano Betriebsversammlung in Zweibrücken, oder nicht? Und gibt es Alternativen zur geplanten Werksschließung auf dem Flughafengelände? Das sind Fragen, die sich die gut 1.200 Beschäftigten des Zweibrücker Kranbauers stellen. Zuletzt waren die Gespräche zwischen der Tadano-Geschäftsführung, der Gewerkschaft IG Metall und dem Betriebsrat festgefahren. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig die Zukunft des gesamten Standorts Zweibrücken zu gefährden. Die Fronten scheinen verhärtet. Von der IG Metall heißt es allerdings, dass es erste Anzeichen gibt, dass die Geschäftsführung zu Verhandlungen bereit ist. Öl ins Feuer gießt unterdessen ein Video, das unter den Tadano-Mitarbeitern die Runde macht. Es zeigt, wie standortfremde Tadano-Mitarbeiter nachts Werkshallen, Maschinen und Lagerregale filmen. Das befeuert den Vorwurf, dass Know-how aus Zweibrücken an andere Standorte abgezogen wird.



8:15 Uhr ++ SOS-Kinderdorf in Kaiserslautern feiert 30-jähriges Jubiläum ++ Das SOS-Kinderdorf in Kaiserslautern feiert heute 30-jähriges Bestehen. Dazu lädt das Familienhilfezentrum nach eigenen Angaben ab 9 Uhr zu einer Feier ein. Auf der Gartenschau gibt es unter anderem Musik und einen Vortrag zum Thema Kinderschutz. Anschließend findet eine Gartenparty im SOS-Jugendhaus am Bännjerrück statt. Die Einrichtung in Kaiserslautern ist seit drei Jahrzehnten Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Familien, die unter anderem Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch sind. Dort bekommen Hilfesuchende Unterstützung.



18:26 Uhr ++ Wasserrohrbruch in Hohenecken ++ Wegen eines Wasserrohrbruchs im Kaiserslauterer Stadtteil Hohenecken ist die Burgherrenstraße gesperrt - voraussichtlich bis nächste Woche. Grund ist, dass die Straße durch den Rohrbruch vom Wasser unterspült wurde. Von der Sperrung sind auch verschiedene Buslinien betroffen, die durch die Burgherrenstraße in Hohenecken fahren.

16:48 Uhr ++ Brand in Kaiserslauterer Innenstadt ++ In Kaiserslautern musste die Feuerwehr am Nachmittag zu einem Brand in der Fußgängerzone ausrücken. Demnach hat in einer Wohnung ein Herd gebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Ob der Mensch in der Wohnung verletzt wurde, ist nicht klar. Auch zum Schaden gibt es keine Infos.

14:18 Uhr ++ Mann bedroht und beleidigt Reisende im Zug bei Hauenstein ++ Die Bundespolizei sucht Menschen, die in einem Zug von Hauenstein nach Landau von einem Mann bedroht oder beleidigt wurden. Zeugen hatten sich deswegen bei der Polizei gemeldet. Demnach ist das Ganze am Montag gegen 14 Uhr passiert. Am Hauptbahnhof in Landau habe die Bundespolizei den mutmaßlichen Beschuldigten aufgegriffen - aber nicht die Geschädigten. Wer im Zug bei Hauenstein von dem Mann bedroht oder beleidigt wurde oder zu dem Vorfall etwas sagen kann, soll sich bei der Bundespolizei in Kaiserslautern melden, Telefon 0631-340730 oder 0800-6888000.



14:08 Uhr ++ Rikscha-Angebot in Zweibrücken soll ausgebaut werden ++ Auf einer Fahrrad-Rikscha durch die Stadt gefahren werden – das ist in Zweibrücken möglich. Das Angebot ist vor allem für ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Das Ganze soll jetzt ausgebaut werden, sagt die Initiative "Radeln ohne Alter Zweibrücken", die das organisiert. Dafür ist man auf der Suche nach mehr Rikscha-Fahrern. Derzeit sind rund 15 Leute als Rikscha-Piloten im Einsatz. Und die wechseln sich an verschiedenen Tagen mit dem Fahrdienst ab. Im Moment macht man beispielsweise zweimal die Woche mit Bewohnern von Altenheimen eine Rikschafahrt durch die Innenstadt von Zweibrücken. Das ist aber noch nicht alles, man hätte auch gerne noch mehr Leute, die eine Fahrt machen wollen. Dazu bräuchte es aber noch eine zusätzliche Rikscha und hier fehlt es derzeit an Spendengeldern, wie ein Rikscha-Fahrer sagt. Die Initiative in Zweibrücken braucht mehr Geld und mehr Rikschafahrer, um das Angebot auch wirklich ausbauen zu können.



13:24 Uhr ++ Pfandringe in Pirmasens werden gut angenommen ++ In Pirmasens werden die Pfandringe an Mülleimern bisher gut angenommen. Das hat der Jugendstadtrat mitgeteilt. Der hatte vor knapp einem Monat an drei Mülleimern in Pirmasens die Halterungen für leere Pfandflaschen angebracht. So will man erreichen, dass Bedürftige sich die Flaschen einfacher nehmen können und nicht in den Mülleimer greifen müssen. Ob es wegen der Pfandringe Probleme mit Glas-Müll gibt, ist noch nicht bekannt. In zwei Monaten soll die Testphase enden. Danach soll sich entscheiden, ob es noch weitere Pfandringe in Pirmasens geben wird.



10:45 Uhr ++ Entschuldungsbescheid für Bruchmühlbach-Miesau ++ Die Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau im Landkreis Kaiserslautern hat ihren Entschuldungsbescheid vom Land Rheinland-Pfalz bekommen. Das Land übernimmt damit einen Teil der Schulden des Ortes in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro. Auch die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau wird um eine Million Euro entlastet und die Ortsgemeinde Martinshöhe um 340.000 Euro. Mit dem Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen" will das Land hochverschuldete Kommunen stärken. Insgesamt können mehr als 500 Kommunen in Rheinland-Pfalz von dem Programm profitieren.



