4,26 Millionen Euro für Straßen im Kreis Kaiserslautern

per Mail teilen

Das Land Rheinland-Pfalz investiert im kommenden Jahr rund 4,3 Millionen Euro in den Straßenbau im Kreis Kaiserslautern. Das haben die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner und Thomas Wansch mitgeteilt. Demnach fließen die Fördermittel unter anderem in die Landesstraße im Bereich des alten US-Hospitals in Landstuhl. Außerdem soll die Ortsdurchfahrt von Reichenbach-Steegen ausgebaut werden. Insgesamt plant das Land im nächsten Jahr 135 Millionen Euro für das Landesstraßenbauprogramm ein. Damit werden mehr als 300 Projekte gefördert.