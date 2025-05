Mehr als eine Million gefälschte Zigaretten in Kaiserslautern sichergestellt

per Mail teilen

Der Zoll hat in Kaiserslautern mehr als 1,1 Millionen unversteuerte, gefälschte Zigaretten sichergestellt. Sie wurden aus einer Garage heraus verkauft.

Zollfahnder aus Frankfurt hatten seit dem Frühjahr 2024 ermittelt, nun schlugen sie in Kaiserslautern zu. Dort wurden in einer Garage mehr als eine Million Zigaretten sichergestellt. Ein 59-Jähriger und ein 61-Jähriger stehen unter dem Verdacht, die gefälschten Zigaretten dort auch verkauft zu haben.

Die gefälschten Zigaretten wurden in einer Garage in Kaiserslautern gelagert. Dort sollen sie zwei Männer auch verkauft haben. Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

Das Duo muss sich nach Angaben des Zollfahndungsamtes in Frankfurt wegen des Verdachts der Steuerhehlerei verantworten. "Der geschätzte Steuerschaden an der Allgemeinheit für die rund 1,1 Millionen Stück unversteuerten und gefälschten Zigaretten beträgt zirka 238.000 Euro", so die Fahnder.

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt weiter

Weitere Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern dauern an. Tabakwaren wie Zigaretten dürfen in Deutschland nur verkauft werden, wenn sie hier auch versteuert worden sind, teilt das Zollfahndungsamt mit. Das sei an den deutschen Steuerzeichen zu erkennen.